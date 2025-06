Green Med record di presenze | 10mila in tre giorni

La sesta edizione del Green Med Expo & Symposium di Napoli ha superato ogni aspettativa, attirando 10.000 presenze in soli tre giorni, tra cui 3.000 giovani, e coinvolgendo online oltre 110.000 spettatori. Un successo che rafforza il ruolo di questa convention come principale punto di riferimento per l’ambiente nel Mezzogiorno. La passione e l’impegno dimostrati durante l’evento promettono un futuro sempre più sostenibile e innovativo.

