Gravi minacce di morte Giulio Regeni la denuncia shock del legale della famiglia

Una crescente ombra di minacce grava sulla famiglia Regeni e sulla loro legale, Alessandra Ballerini. Le intimidazioni, effettuate via social, stanno degenerando in gravi minacce di morte, portando a un allarme diffuso sulla sicurezza di chi lotta per la verità . La denuncia pubblica di Ballerini evidenzia l’urgenza di proteggere chi difende la memoria di Giulio Regeni e fare giustizia. La situazione è diventata un campanello d’allarme per tutti noi.

Nuove minacce preoccupanti nei confronti di Alessandra Ballerini, avvocata e legale della famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Da diverse settimane, la penalista è bersaglio di un individuo che, attraverso i social, ha intensificato intimidazioni e offese gravi, fino ad arrivare a minacce di morte. La denuncia è stata resa pubblica dalla stessa Ballerini a margine dell’udienza del processo in corso a Roma contro i quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati del rapimento, tortura e omicidio di Regeni. “Dal 23 maggio vengo attaccata quotidianamente da un soggetto egiziano che minaccia non solo me, ma anche chiunque sia coinvolto, direttamente o indirettamente, nella vicenda di Giulio”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Gravi minacce di morte”. Giulio Regeni, la denuncia shock del legale della famiglia

