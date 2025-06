Grave incendio in un palazzo di Milano | una donna è morta dopo essersi lanciata dal quinto piano per tentare di salvarsi

Tragedia a Milano: un incendio devastante in viale Abruzzi ha causato la perdita di una vita umana. Una donna di 48 anni, nel tentativo disperato di salvarsi dalle fiamme, si è lanciata dal quinto piano del suo palazzo, ma purtroppo non ce l’ha fatta. La tragedia scuote la città, ricordandoci quanto sia fragile la vita davanti a eventi improvvisi e devastanti. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa drammatica notte.

Una donna di quarantotto anni ha perso la vita nel grave incendio scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì in un edificio in viale Abruzzi, civico 64, a Milano. Il palazzo in cui è divampato il rogo ha sette piani e, stando alle testimonianze, la vittima si sarebbe gettata dal suo appartamento al quinto piano per cercare di fuggire dalle fiamme. Immediatamente soccorsa, è stata portata in codice rosso al Fatebenefratelli, dove è deceduta poco dopo a causa delle ferite e dei traumi riportati nella caduta. I vicini di casa hanno assistito increduli e impotenti al tragico episodio. Per sfuggire al calore e al rogo, la quarantottenne, originaria del Brasile, si è lanciata nel vuoto, un gesto sicuramente dettato dalla paura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Grave incendio in un palazzo di Milano: una donna è morta dopo essersi lanciata dal quinto piano per tentare di salvarsi

