Grande successo per la Maledetti Beach Cup a Catania | sport sole e spettacolo in spiaggia

Un clima di entusiasmo e adrenalina ha invaso la Spiaggia Libera n.3 di Viale Kennedy a Catania, durante la Maledetti Beach Cup, un evento imperdibile nel panorama del beach rugby italiano. Sport, sole e spettacolo si sono fusi in una giornata memorabile, attirando appassionati e curiosi da tutta la regione. La competizione ha visto sfidarsi cinque squadre di valore, regalando emozioni intense e momenti di puro divertimento. La passione per lo sport sulla sabbia non si ferma qui...

La Spiaggia Libera n.3 di Viale Kennedy a Catania ha ospitato domenica scorsa una splendida giornata di sport e divertimento con la Maledetti Beach Cup, tappa ufficiale del Trofeo Italiano Beach Rugby FIR. Cinque le squadre maschili in campo: I Maledetti, Briganti, Ragusa Rugby, Astropanda. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Grande successo per la “Maledetti Beach Cup” a Catania: sport, sole e spettacolo in spiaggia

