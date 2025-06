Granchio blu luce nel tunnel Nata una filiera dell’alieno | migliaia di quintali in Usa e Corea

La minaccia dei granchi blu, invasori provenienti da lontano, si fa sempre più pressante, moltiplicandosi sotto il caldo africano e conquistando nuovi territori. Tuttavia, tra sfide e sacrifici, emerge una speranza: la nascita di una filiera sostenibile che trasforma questa invasione in un’opportunità. Con oltre 1.100 quintali di prodotti esportati in tutto il mondo, il Copego di Goro testimonia che anche le sfide più grandi possono aprire nuove strade di successo.

Ferrara, 5 giugno 2025 – La lotta è ancora impari, l'invasione non si arresta, sotto il maglio di queste temperature africane crescono, si moltiplicano. Ma forse, dopo una lotta che già dura tre anni, c'è uno spiraglio, un tenue bagliore in fondo al tunnel disseminato di granchi blu. Sono 1.100 i quintali di polpa, corazze e chele che il Copego (il Consorzio pescatori di Goro) ha esportato in tutto il mondo. Tre container sono stati inviati in Corea del Sud. Un altro sta per partire per gli Stati Uniti, il paese da dove l'alieno è arrivato, indesiderato ospite della Sacca di Goro. Ancora, 2-300 quintali finiscono nelle tavole del mercato italiano, che sta imparando a scoprire il crostaceo che si è mangiato le vongole, prima relegato nel piatto di qualche chef.