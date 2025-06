graduation day attesi 800 neodottori in piazza del campo

Il 14 giugno, la suggestiva Piazza del Campo si trasformerà nel palcoscenico dei sogni: 800 neodottori dell’Università di Siena celebreranno il loro traguardo in un evento che unisce cultura, passione e futuro. La conchiglia più iconica della città tornerà a brillare di vita, accogliendo i laureandi nel cuore pulsante di Siena. Un giorno speciale che segna l’inizio di un nuovo capitolo...

La conchiglia di piazza del Campo si appresta a tornare ad essere la cartolina più bella della città-campus universitario. L’Università degli Studi annuncia il graduation day per il 14 giugno prossimo. L’appuntamento per i neo dottori dell’ateneo senese è per sabato 14 giugno alle 17 quando nell’impareggiabile scenario di Piazza del Campo si terrà la cerimonia del ’Graduation Day’, la festa di laurea dedicata a chi ha conseguito il titolo, triennale o magistrale, nell’ultimo anno accademico. Con protagonisti gli studenti laureati ma anche diversi ospiti, chiamati a raccontare le loro storie, testimonianze di quel che li aspetta dopo e oltre lo studio, nel mondo del lavoro e nella vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it