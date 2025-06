Google raddoppia i limiti di utilizzo di Gemini 2 5 Pro | cosa cambia per gli utenti AI Pro

Google ha deciso di raddoppiare i limiti di utilizzo di Gemini 2.5 Pro, rispondendo alle richieste degli utenti e cercando di migliorare l’esperienza AI pro. Tuttavia, la community continua a chiedere maggiore trasparenza nelle comunicazioni, desiderosa di comprendere meglio le novità e i cambiamenti in corso. In questo articolo, esploreremo in dettaglio cosa comporta questa novità per gli utenti e come potrebbe evolversi il panorama dell'AI di Google.

Google prova a soddisfare il malcontento dell'utenza raddoppiando i limiti di Gemini 2.5 Pro ma gli utenti chiedono più trasparenza comunicativa.

