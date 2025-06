Golf Gouveia in testa al KLM Open Bene De leo e Laporta indietro Migliozzi

La prima giornata del KLM Open si apre con un sorprendente Ricardo Gouveia in testa alla classifica, grazie a un brillante -7 che mette in mostra la sua abilità e determinazione. Con 8 birdie e un solo bogey, il portoghese sta dando spettacolo sui fairway del The International, vicino ad Amsterdam. Mentre bene De Leo e Laporta sono ancora in corsa, Migliozzi deve recuperare terreno: il torneo promette battaglia fino all’ultima pallina.

Prima giornata del KLM Open in archivio. Il torneo, per la seconda volta di fila ospitato sui fairway del The International, club nei pressi di Amsterdam, vede al primo posto il portoghese Ricardo Gouveia, classe ’91, con un ottimo -7 di giornata composto da 8 birdie (di cui 7 sulle seconde 9) e 1 solo bogey. Il lusitano, originario di Lisbona, è passato professionista nel 2014 ma non ha ancora vinto sul Dp World Tour. Tuttavia, Gouveia vanta diversi titoli sul Challenge Tour (7) e 3 top 20 in stagione sul maggiore circuito europeo. A seguire, con un distacco di appena 1 colpo, lo scozzese Connor Syme, 29enne di Kirkcaldy vincitore nel 2019 del Turkish Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Gouveia in testa al KLM Open. Bene De leo e Laporta, indietro Migliozzi

In questa notizia si parla di: Gouveia Open Golf Testa

Golf, Gouveia in testa al KLM Open. Bene De leo e Laporta, indietro Migliozzi - Prima giornata del KLM Open in archivio. Il torneo, per la seconda volta di fila ospitato sui fairway del The International, club nei pressi di Amsterdam, ... Secondo oasport.it

Ricardo Gouveia vince l'EMC Golf Challenge Open all'Olgiata - Il 23enne portoghese Ricardo Gouveia ha vinto con 275 colpi (68 71 69 67, -9) l’EMC Golf Challenge Open, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour, il circuito delle gare ... Come scrive ilmessaggero.it

Italian Challenge Open: vince Gouveia, Manzoni chiude 9/o - L’Italian Challenge Open si chiude con il successo di Ricardo Gouveia. Dopo quattro giorni spettacolari, al Golf Club Margara (Par 71 ... leader dell’ordine di merito del Challenge Tour e in testa ... Secondo politicamentecorretto.com

Minuto Olímpico - Ricardo Melo Gouveia | Jogos Olímpicos 2016 | RTP