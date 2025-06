Golf Club Zolino | la Happy Gilmore Cup rivoluziona il golf con un evento show

Preparati a vivere un’esperienza unica al Golf Club Zolino di Imola: la Happy Gilmore Cup trasforma il golf in uno spettacolo emozionante, veloce e divertente. Non solo una gara tra i migliori talenti italiani, ma anche un’opportunità per provare gratuitamente a sfiorare il green. Alle 18:30, via Maria Zanotti 22 si anima di energia, innovazione e tanto divertimento. Il futuro del golf comincia oggi… non mancare!

Il golf del futuro sarà veloce, divertente e smart. Al Golf Club Zolino il domani è già presente e va in scena con la Happy Gilmore Cup. Non una semplice gara di golf bensì un evento show di alcuni tra i più forti giocatori italiani, ma anche la possibilità per provare gratuitamente a tirare i primi colpi. Al campo di via Maria Zanotti, 22 a Imola alle 18,30 si aprono i cancelli dando accesso alle piazzole e l’attrezzatura a disposizione. Giocatori esperti e maestri saranno a disposizione dei neofiti a fianco di alcuni tra i più forti golfisti azzurri intenti nei colpi di riscaldamento: da Giovanni Dassù e Antonio Martino (professionista dell’Academy del Golf Club Le Fonti), a Matteo Manini, imolese e in orbita nazionale, Federico Finali, che con Manini compete ai campionati nazionali a squadre, e Riccardo Cavina, giocatore di interesse nazionale con qualche apparizione sull’Alps Tour. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golf Club Zolino: la Happy Gilmore Cup rivoluziona il golf con un evento show

