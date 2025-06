Golden power su Piaggio Aerospace la Cisl | Ora Baykar rispetti il piano e valorizzi i siti liguri

…per il rilancio di un settore strategico per l’Italia. La Cisl Liguria chiede ora a Baykar di rispettare gli impegni e valorizzare i siti liguri, garantendo così occupazione e sviluppo sostenibile. È una sfida cruciale che potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro industriale del nostro Paese, ridando speranza e prospettive concrete ai lavoratori e all’intera comunità locale.

