Golden power su Piaggio Aerospace la Cisl | Ora Baykar rispetti il piano e valorizzi i siti liguri

il rilancio dell’industria aeronautica italiana. La Cisl Liguria chiede ora a Baykar di rispettare gli impegni presi, valorizzando i siti liguri e garantendo stabilità occupazionale. È fondamentale che questa operazione porti benefici concreti al territorio e all’economia locale, trasformando le sfide in opportunità di crescita sostenibile e innovazione nel settore aerospaziale.

