Il Golden Gala Tortu sta per accendersi all'Olimpico di Roma, e l'entusiasmo del campione italiano è alle stelle. Filippo Tortu, pronto a scendere in pista, si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile tra sogni e adrenalina. Con il cuore pulsante e la determinazione nel cuore, il velocista punta a regalare emozioni e risultati sorprendenti sotto il cielo romano. La scena è pronta: l’atletica italiana si appresta a scrivere un nuovo capitolo di gloria.

Filippo Tortu è pronto a scendere in pista a Roma, per il Golden Gala. Il velocista italiano non vede l'ora: "Sarà bellissimo gareggiare all'Olimpico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Golden Gala, Tortu: "Mi sento bene, pronto all'Olimpico!"

