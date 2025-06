Golden Gala 2025 parata di stelle azzurre a Roma con Battocletti Furlani Fabbri ed il ritorno di Tamberi

Il conto alla rovescia per il Golden Gala 2025, l’attesa tappa italiana della Diamond League, sta per terminare. L’Olimpico di Roma si trasformerà in un palcoscenico di stelle azzurre come Battocletti, Furlani, Fabbri e il grande ritorno di Tamberi, pronti a regalare emozioni indimenticabili. Quella serata di venerdì 6 giugno promette di essere un evento imperdibile, dove l’atletica italiana si farà onore nel panorama internazionale.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista del Golden Gala 2025, quinto appuntamento stagionale della Diamond League e unica tappa italiana del massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Nella serata di venerdì 6 giugno sarà lo stadio Olimpico di Roma (sede un anno fa dei Campionati Europei) ad ospitare il prestigioso meeting intitolato a Pietro Mennea. Previste 14 specialità in cui vengono assegnati punti validi per la qualificazione alle Finali di Diamond League di Zurigo (27-28 agosto), con un cast stellare in cui figurano ben 11 campioni olimpici e 62 medagliati tra Mondiali e Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golden Gala 2025, parata di stelle azzurre a Roma con Battocletti, Furlani, Fabbri ed il ritorno di Tamberi

