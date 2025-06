Gol Kolo Muani l’attaccante della Juve ? segna in Spagna Francia ma non basta per rimontare il match | il VIDEO della rete

Il talentuoso Kolo Muani, attaccante della Juventus, ha lasciato il segno segnando in Spagna e Francia, ma purtroppo non è stato sufficiente per ribaltare il risultato. La sua rete di testa, nata da un'azione solitaria, ha acceso le speranze, ma la sconfitta rimane. Un momento emozionante che dimostra come anche i sogni più grandi possano incontrare ostacoli insormontabili. E ora, scopriamo il video della sua rete straordinaria.

Gol Kolo Muani, l’attaccante della Juve (?) segna in Spagna Francia: il VIDEO della rete del francese. Segna Kolo Muani la quarta rete della Francia che non basta per evitare la sconfitta contro la Spagna. L’attaccante che, momentaneamente, è del PSG come si può vedere dai mancati post social della Juve per il bomber francese, è riuscito a segnare di testa dopo che è stato lasciato da solo in area di rigore. QUE JOGO ABSURDO DE BOLA! Kolo Muani marca o quarto da França: Espanha 5×4 França pic.twitter.comI8kEyZAVKt — Papo de Boleiros?? (@papoboleiros) June 5, 2025 Il video della rete dell’attaccante il cui futuro è ancora tutto da decifrare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Kolo Muani, l’attaccante della Juve (?) segna in Spagna Francia ma non basta per rimontare il match: il VIDEO della rete

