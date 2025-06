Gli Stati Uniti mettono il veto su una risoluzione dell’ONU per il cessate il fuoco a Gaza | è la quinta volta

In un contesto di crisi senza precedenti a Gaza, gli Stati Uniti mettono ancora una volta il veto su una risoluzione ONU per il cessate il fuoco, segnando la quinta volta. Mentre i centri di aiuto di Ghf chiudono e la Croce Rossa denuncia un'umanità in ginocchio, il mondo osserva con crescente preoccupazione. La situazione si fa sempre più insostenibile: cosa ci attende nel prossimo capitolo di questa drammatica vicenda?

Mentre a Gaza anche i centri per la distribuzione degli aiuti di Ghf chiudono, la presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa denuncia una catastrofe umanitaria senza precedenti. Intanto, gli Stati Uniti pongono il veto sull'ennesima risoluzione ONU per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Onu: gli USA mettono il veto alla risoluzione per il cessate il fuoco