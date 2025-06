Gli italiani rinunciano al ristorante al Sud i dati peggiori

Gli italiani stanno ridimensionando le uscite al ristorante, con il Sud che registra i dati peggiori. Secondo l'Osservatorio Confimprese-Jakala, aprile 2025 evidenzia un calo complessivo del 4,1% nei consumi rispetto all’anno precedente, un risultato ancora più significativo considerando i ponti e le festività . Tra tutti i settori, la ristorazione fatica ad adattarsi a questa nuova realtà . Questo trend solleva importanti interrogativi sulle future abitudini di consumo nel nostro Paese.

Dai dati diffusi dall' Osservatorio Confimprese-Jakala, nel mese di aprile 2025 i consumi complessivi in Italia segnano un calo del 4,1% rispetto ad aprile 2024, un dato che risuona ancora più pesante se si considera che il mese includeva Pasqua e numerosi ponti festivi, periodi normalmente favorevoli alla spesa. Tra tutti i settori, in difficoltà è il mondo della ristorazione, che pur registrando un lieve +1,1% nello stesso mese di riferimento, mostra una tendenza preoccupante se inserita nel contesto dei primi quattro mesi dell'anno, dove il dato aggregato è in negativo, ovvero: -1,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, con tendenze ancora più in negativo se si osservano le regioni del Sud.

