Gli inquilini del residence Val Cannuta bloccano la strada contro gli sgomberi

Una mattina di forte tensione si è scatenata in via di Val Cannuta 148, dove gli inquilini del residence bloccano la strada contro gli sgomberi imminenti. La protesta, alimentata dalla paura di perdere le proprie case, ha messo in discussione le decisioni di Roma Capitale, evidenziando le difficoltà di un'emergenza abitativa che coinvolge molte famiglie. La situazione rimane critica, e il dibattito sulla tutela dei diritti sociali è più attuale che mai.

Mattinata di tensione in via di Val Cannuta 148, dove si trova uno degli ex residence per l'emergenza abitativa di Roma Capitale. All'arrivo della polizia locale di Roma Capitale, per lo sgombero di alcune famiglie occupanti, si è scatenata la protesta di buona parte degli inquilini: "Noi non ce.

