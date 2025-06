Gli impianti nel recupero degli edifici storici focus alla Federico II con Marone e Della Gatta

Gli impianti nel recupero degli edifici storici rappresentano una sfida fondamentale per coniugare tutela e innovazione. Alla Federico II di Napoli, con esperti come Marone e Della Gatta, il 10 giugno alle ore 14, si discuterà delle soluzioni più efficaci per valorizzare il patrimonio edilizio esistente, promuovendo un approccio sostenibile e rispettoso delle caratteristiche storiche. L’incontro si propone di mettere in luce l’importanza di un approccio...

La quarta e ultima tappa dei Saie Lab – i Laboratori itineranti di Saie – si terrà a Napoli martedì 10 giugno, dalle ore 14, presso il Centro Congressi Federico II, in Via Partenope. Sarà approfondito il tema degli impianti nel recupero di edifici storici e del patrimonio edilizio esistente, una sfida cruciale per la tutela e la valorizzazione del nostro ambiente costruito. L’incontro si propone di mettere in luce l’importanza di un approccio multidisciplinare che coniuga tradizione e innovazione per garantire interventi di alta qualità e sostenibilità .  L’appuntamento, organizzato da Senaf, metterà in luce la tematica del recupero e del restauro degli impianti negli edifici storici, con focus su casi concreti come il Teatro di San Carlo, la Biblioteca Nazionale e il Real Albergo dei Poveri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

