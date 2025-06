Gli ex lavoratori del Convitto Inps di Caltagirone protestano in Prefettura

Gli ex lavoratori del Convitto INPS di Caltagirone scendono in piazza con determinazione, chiedendo giustizia e stabilità per il loro futuro. La protesta, svoltasi stamattina davanti alla Prefettura di Catania, mette in luce le difficoltà di un personale dedicato che, nonostante l'impegno, rimane senza lavoro dopo la recente riassegnazione. La loro battaglia evidenzia quanto sia fondamentale tutelare i diritti di chi ha dedicato anni a servizi sociali essenziali.

Dinanzi la Prefettura di Catania, stamattina, si è svolto il sit-in di protesta organizzato dalla UilTucs-Uil per in favore del personale nel Convitto Inps di Caltagirone. Sei lavoratori, già impegnati in attività socio-assistenziali, non riassunti dopo che a febbraio era stato assegnato un nuovo.

