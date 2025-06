Gli eventi di giugno al Museo della Padova ebraica

Scopri gli affascinanti eventi di giugno al Museo della Padova Ebraica, un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nella cultura ebraica della città. Tra visite guidate gratuite ai cimiteri storici di Padova dedicate ai residenti, un viaggio nel passato che arricchirà la tua conoscenza e il tuo cuore. Non perdere questa opportunità unica: vivi Padova attraverso le sue radici più profonde.

Il Museo della Padova Ebraica presenta gli eventi del mese di giugno. CIMITERI EBRAICI DI PADOVA GRATUITI PER TUTTI I PADOVANI: VISITE GUIDATE PER I RESIDENTI A PADOVA E PROVINCIA Domenica 1 giugno 10–12 Giovedì 5 giugno 17:30–19 Punto di ritrovo: Cimitero ebraico di via Wiel 24.

