Gli ebrei le colonne d' Ercole dell' immaginazione complottista

Dietro i politici, si sa, c'è la finanza. Dietro la finanza, i massoni. Dietro i massoni, però, ci sono gli ebrei. E dietro gli ebrei? Qui la mente del cospirazionista tira i remi in barca: è arrivato alle colonne d'Ercole. Per andare oltre dovrebbe uscire dal mondo conosciuto, un'impresa in cui si arrischiano solo i navigatori della frangia lunatica della destra evangelica e cattolica (dietro gli ebrei c'è Satana) o della paranoia fantascientifica (dietro gli ebrei ci sono gli alieni rettiliani). Qui sulla terra, gli ebrei sono un numero primo dell'immaginazione complottista, che non si può ulteriormente suddividere.