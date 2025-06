Gli Amici della Musica di San Severo ospitano la canzone napoletana con il duo Saviano-Giachino

Un'eccellente occasione per lasciarsi trasportare dalle emozioni della tradizione napoletana, in un'atmosfera unica sotto le stelle. Gli Amici della Musica di San Severo tornano a incantare il pubblico con un evento imperdibile: il concerto “La canzone napoletana”, interpretato dal soprano Martina Saviano e dal pianista Luigi Giachino, il 29 giugno alle 20.30 nel cortile della Chiesa della Libera. Non mancate a questa serata di pura musica e cultura autentica.

