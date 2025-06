Giuseppe Tornatore e Virgilio Sacchini premiati con la McKim Medal

Roma si accende di celebrazione con la consegna della prestigiosa McKim Medal, assegnata al maestro Giuseppe Tornatore e al chirurgo Virgilio Sacchini. Due carismi diversi, uniti dal grande impatto culturale e scientifico che rappresentano per l’Italia e il mondo. L'American Academy in Rome ha così riconosciuto il loro eccezionale contributo, rafforzando il dialogo tra le due nazioni attraverso arte e innovazione. Un traguardo che testimonia il valore del talento italiano a livello internazionale.

Roma, 5 giu. (askanews) – L’American Academy in Rome ha premiato il talento del regista Giuseppe Tornatore e del chirurgo Virgilio Sacchini nell’ambito della ventesima edizione del McKim Medal Gala che si è svolto ieri a Villa Aurelia a Roma. Il benefit, dedicato ogni anno a offrire riconoscimento a grandi personalitĂ che con i loro traguardi contribuiscono ad approfondire il dialogo artistico e culturale tra Italia e Stati Uniti, è stato presieduto dalla Gala Chair Beatrice Bulgari. Insieme a lei, ad accogliere gli ospiti sono stati il Chair del Board of Trustees dell’American Academy in Rome Calvin Tsao, il Presidente Peter N. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

