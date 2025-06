giuseppe sala il sindaco chiamato in tribunale a testimoniare al processo sulla torre milano

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si prepara a testimoniare nel processo sulla Torre Milano, un caso che desta grande attenzione in città. La sua presenza al banco dei testimoni potrebbe rivelare dettagli chiave su un progetto recentemente completato, coinvolto in accuse di irregolarità edilizie. Mentre le indagini proseguono, l’intero settore si interroga sulle implicazioni di questa audizione, che potrebbe influenzare il futuro del patrimonio urbanistico milanese.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sarà ascoltato come testimone nel processo sulla Torre Milano, un caso giudiziario che ruota attorno a presunti abusi edilizi nella realizzazione dell’edificio di via Stresa. La struttura, un grattacielo residenziale alto 82 metri e composto da 24 piani, è stata completata nel 2023. La Procura contesta agli imputati una serie di irregolarità nel procedimento autorizzativo, a partire dalla qualificazione dell’intervento edilizio: non come nuova costruzione, ma come semplice ristrutturazione, scelta che secondo gli inquirenti avrebbe permesso di aggirare norme più stringenti in materia di volumetrie e piani attuativi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it