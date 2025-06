Giuseppe Leone vince i campionati italiani e stacca il pass per gli europei universitari

Una giornata da incorniciare al Palacasali di Ancona, dove Giuseppe Leone ha trionfato nei campionati italiani universitari, conquistando il titolo e staccando il pass per gli Europei. Un risultato che consacra il suo talento e lo proietta tra le più promettenti promesse dello sport universitario. Con questa vittoria, Giuseppe si prepara a portare l’Italia sul podio continentale, scrivendo un’altra pagina importante della sua brillante carriera.

ANCONA – Una giornata da incorniciare al Palacasali di Ancona per il giovane talento Giuseppe Leone, che ha conquistato il titolo di campione italiano universitario e ottenuto il pass per rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei Universitari, in programma dal 22 al 24 agosto a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Giuseppe Leone vince i campionati italiani e stacca il pass per gli europei universitari

In questa notizia si parla di: Giuseppe Leone Campionati Pass

IL PREMIO. Il Leone d’Argento a Giuseppe Pezzella. Seghetti ’Leoncino’ - Giuseppe Pezzella Seghetti è il vincitore della 23esima edizione del premio Leone d’Argento, un traguardo prestigioso che segna il suo ingresso nell’albo d’oro.

Karate, Giuseppe Leone vince il campionato italiano universitario e si qualifica per gli europei - Giuseppe Leone, che ha conquistato il titolo di campione italiano universitario e ottenuto il pass per rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei Universitari ... Come scrive foggiacittaaperta.it

Il “Leone d’Oro” Giuseppe Leone conquista l’Italia e punta a Varsavia - Il “Leone d’Oro” Giuseppe Leone conquista l’Italia e punta a Varsavia. Il “Leone d’Oro” Giuseppe Leone conquista l’Italia e punta a Varsavia ... Si legge su statoquotidiano.it

Strepitoso Giuseppe Leone: il pluricampione regionale terzo ai Campionati italiani Kumite - Appena quattordicenne, ha dovuto affrontare avversari più grandi di lui (17 anni) con inevitabile maggiore esperienza sportiva. Eppure, l’atleta della Asd Leone di Foggia Giuseppe Leone ha portato a ... Da foggiacittaaperta.it

Chicco impara un nuovo ballo di fortnite con mamma! #shorts