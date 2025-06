Giuseppe Conte avverte Grillo | Ho buoni avvocati

Giuseppe Conte risponde con fermezza alle pressioni di Beppe Grillo sulla proprietà del Movimento 5 Stelle. Con sicurezza e senza farsi intimidire, il leader pentastellato sottolinea di affidarsi a avvocati esperti, pronti a difendere i suoi diritti. La questione legale si fa più urgente, ma Conte mantiene la calma: la battaglia per il futuro del movimento è appena iniziata. E il suo messaggio è chiaro: non cederà di un passo.

Giuseppe Conte non ha nessuna intenzione di cedere al pressing di Beppe Grillo sulla proprietà del nome e del simbolo del Movimento 5 Stelle. Il leader dei pentastellati, dopo l’annuncio dell’avvio di un’azione legale da parte del fondatore, ha ostentato massima serenità. «Le questioni giudiziarie le trattano i miei avvocati che sono affidabilissimi e, fin qui, con me non hanno mai perso una causa », ha detto l’ex premier intervenuto a SkyTg24.E se lo dice “l’avvocato del popolo” ci sarà da crederci. Certo, di tutt’altra idea è l’avvocato Lorenzo Borrè, che da sempre segue le questioni legali riguardanti il M5s. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it