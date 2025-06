Giuntoli non perde tempo | ha già un nuovo club

Giuntoli non perde tempo: già pronto a voltare pagina dopo l'esperienza con la Juventus, il dirigente ha avviato i contatti per un nuovo club. In soli due anni, le sue strategie non sono bastate a convincere, e ora si prospetta una nuova sfida. Dopo aver lasciato i bianconeri, il suo futuro sembra sempre più vicino a una nuova avventura professionale, pronta a scrivere un capitolo ancora più brillante. Nella giornata di martedì 3 giugno è ...

Nemmeno il tempo di lasciare la Juventus che Giuntoli ha già un altro club: contatti avviati, si può chiudere a breve. Dopo due soli anni è terminata l’esperienza di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo della Juventus. Arrivato due estati fa per garantire ai bianconeri sostenibilità e competitività, l’ex ds di Napoli e Carpi non ha convinto sia nelle scelte di mercato che nella gestione complessiva. Nella giornata di martedì 3 giugno è arrivato il comunicato dei bianconeri che annunciava la separazione con Giuntoli. “ La decisione è stata maturata dalle parti a seguito di una valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze”, si legge nella nota diffusa dal club torinese. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Giuntoli non perde tempo: ha già un nuovo club

