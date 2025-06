Giulio Venturi sorprende tutti | salta l’ingresso in Noi Moderati aderisce a Forza Italia

Giulio Venturi sorprende tutti: dopo aver annunciato il suo impegno con Noi Moderati, sceglie di aderire a Forza Italia, lasciando di stucco i suoi sostenitori. L’ex Lega, ora consigliere comunale, ha deciso di intraprendere una nuova strada nel panorama politico bolognese, dimostrando come le alleanze possano cambiare in fretta e riscrivendo le carte del centrodestra locale. Una mossa che potrebbe avere ripercussioni importanti per il futuro politico della città.

Doveva essere uno dei volti nuovi del rinnovamento centrista bolognese sotto le insegne di Noi Moderati. Invece, Giulio Venturi ha scelto Forza Italia. Il consigliere comunale, ex Lega, ha ufficializzato oggi il suo ingresso nel partito di Antonio Tajani, chiudendo una parentesi aperta appena tre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Giulio Venturi sorprende tutti: salta l’ingresso in Noi Moderati, aderisce a Forza Italia

