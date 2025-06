Giuliacci | Weekend di fuoco Ecco dove si sfioreranno i 40 gradi

Preparatevi a vivere un weekend di fuoco, con temperature che si avvicineranno ai 40 gradi! Secondo le previsioni di meteogiuliacci.it, l’alta pressione garantirà giornate di stabilità e sole intensissimo, portando il caldo a livelli record. Sabato 7 giugno sarà il giorno clou, con temperature massime in forte aumento. Non lasciatevi sorprendere: ecco dove si sfioreranno i 40 gradi e come affrontare al meglio questa ondata di calore.

"Un weekend di fuoco": è questo il titolo che campeggia sul sito meteogiuliacci.it. E in effetti, leggendo le ultime previsioni diffuse dal team del colonnello Mario Giuliacci è chiaro che ci attende "un fine settimana caratterizzato da stabilitĂ , sole e soprattutto caldo, con l'alta pressione che intensificherĂ la sua potenza con valori termici che subiranno un'impennata". GiĂ sabato 7 giugno, spiegano, "le temperature raggiungeranno massime di 30-32°C in cittĂ come Firenze e Roma". Temporali isolati "potrebbero riguardare le Alpi".   Nella giornata di domenica 8 giugno, però, si registrerĂ Â "il picco dell'alta pressione con valori termici ancora in aumento". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuliacci: "Weekend di fuoco". Ecco dove si sfioreranno i 40 gradi

