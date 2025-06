Giugliano Madonna della Pace | tutto pronto per il festival Una voce per la Pace

Giugliano si prepara a vivere un momento unico di musica e speranza con la prima edizione del “Giugliano Festival – Una voce per la pace 2025”. Diciassette giovani talenti, tre giurie e una madrina d’eccezione si uniscono in piazza Annunziata mercoledì 11 giugno per celebrare la pace attraverso l’arte. Un evento che promette di emozionare e unire la comunità, lasciando il segno nel cuore di tutti. La magia sta per cominciare.

Giugliano. Diciassette giovani talenti del territorio, tre giurie ed una madrina d'eccezione, questa la ricetta della prima edizione del "Giugliano Festival – Una voce per la pace 2025" che avrà luogo mercoledì 11 giugno in piazza Annunziata a Giugliano, kermesse innestata nel calendario di eventi ludici dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace.

