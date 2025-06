Girone F di Serie D | Atletico Ascoli e Teramo in attesa degli ultimi verdetti playoff

Il Girone F di Serie D si avvicina alla fase decisiva, con l’Atletico Ascoli e il Teramo pronti a sfidarsi in un duello epico. Il campionato di Eccellenza chiude i suoi ultimi spareggi, determinando i dettagli di una competizione che promette spettacolo e adrenalina. Con il potenziale salto in Serie C ancora possibile, le squadre sono pronte a scrivere nuovi capitoli di questa sfida entusiasmante. L’attesa cresce: chi prenderà il volo verso il professionismo?

Ultimi spareggi nel campionato di Eccellenza per definire il quadro completo di quello che sarà il prossimo Girone F di Serie D. L'Atletico Ascoli del Patron Graziano Giordani, segue con molta attenzione l'evolversi delle varie gare playoff anche in considerazione che il Girone F appare già molto competitivo e sarà come sempre il più agguerrito. Anche il Teramo vincitore degli spareggi playoff è in attesa dei verdetti in Serie C e spera ancora in un ripescaggio al momento quasi impossibile. I biancorossi sono noni nella classifica tra le undici vincitrici dei playoff e dovrebbe accadere una vera catastrofe per farli salire di categoria.

