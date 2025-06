Giro d' Italia 2025 De Bondt | Sul Colle delle Finestre ho lavorato per Carapaz

Il Giro d'Italia 2025 ha regalato emozioni intense e sorprese mozzafiato, ma è stata la tappa al Colle delle Finestre a lasciare il segno. Tra le sfide più dure e i momenti di pura adrenalina, Dries De Bondt si è distinto come protagonista inatteso, svelando un asso nella manica che ha scritto una pagina indimenticabile di questa edizione. La sua vittoria rimarrà impressa come un simbolo di imprevedibilità e passione, dimostrando che nel ciclismo nulla è scritto fino all'ultimo chilometro.

Roma, 5 giugno 2025 - Per molti il Giro d'Italia 2025 è stato tutt'altro che spettacolare, ma la tappa 20, quella con la scalata al Colle delle Finestre, la Cima Coppi dell'edizione, è valsa il prezzo del biglietto, come si suol dire. Oltre a far ancora parlare di sé a quasi una settimana di distanza: l'ultimo tassello di una frazione ricca di ribaltoni e colpi di scena lo appone Dries De Bondt, il protagonista che non ti aspetti che svela un retroscena piuttosto bizzarro. Le dichiarazioni di De Bondt. Intercettato dai microfoni di WielerFlits, il belga, vincitore della classifica dedicata agli sprint intermedi, ha svelato di aver lavorato per Richard Carapaz e, conseguentemente, per Isaac Del Toro nonostante si stia parlando di corridori di squadre diverse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net