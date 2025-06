Giro di Slovenia | assente Aleotti Paletti del VF Group Bardiani in gara

Il Giro di Slovenia è partito senza il vincitore della scorsa edizione, Giovanni Aleotti, a causa di impegni con la Red Bull Bora nei Grandi Giri. Tuttavia, il Team VF Group Bardiani, con sette talentuosi corridori, è presente e si prepara a lasciare il segno in questa avvincente corsa. Tra loro, spicca il modenese Luca Paletti, che oggi compie 21 anni, un compleanno speciale in una competizione altrettanto eccezionale. Nella corsa slovena, che ovviamente…

Ha preso il via ieri il Giro di Slovenia senza il vincitore della passata edizione, il finalese Giovanni Aleotti, poichè la Red Bull Bora non ha inserito nel proprio calendario la corsa slovena perché troppo impegnata nei Grandi Giri. È presente invece il Team modenese-reggiano della VF Group Bardiani con sette rider e tra questi anche il modenese Luca Paletti, che proprio oggi festeggia il suo 21° compleanno. Nella corsa slovena, che ovviamente vanta nel proprio albo i due grandi campioni di casa Roglic e Pogacar, come tradizione le prime tre frazioni sono su di percorso ondulato che, salvo sorprese, vedrà sempre sprintare i velocisti: così è stato ieri, quando si è imposto l'olandese Groenveghen.