Giro di Slovenia 2025 Rui Oliveira declassato a Fabio Christen tappa e maglia

Il Giro di Slovenia 2025 prende una piega sorprendente: Rui Oliveira, inizialmente in testa, è stato declassato a causa di una volata irregolare, consegnando la vittoria a Fabio Christen. Con questa svolta, il panorama generale si modifica, rafforzando la leadership dello svizzero e promuovendo il norvegese Anders Halland Johannessen come principale inseguitore. La seconda tappa, prevista come momento di transizione, si rivela invece decisiva per le sorti della corsa.

AGGIORNAMENTO ORE 17.25. Il lusitano Rui Oliveira è stato declassato dalla prima alla sesta posizione per volata irregolare: la vittoria di tappa va all’elvetico Fabio Christen, che nella generale rafforza la propria leadership. Il più immediato inseguitore dello svizzero diventa il norvegese Anders Halland Johannessen, ora secondo con un ritardo di 14 secondi. La seconda frazione del Giro di Slovenia 2025 doveva essere una tappa interlocutoria ma si è rivelata fondamentale per la classifica generale. Sull’arrivo di Rogaska Slatina il più veloce è stato il portoghese Rui Oliveira (UAE Team Emirates XRG) che ha anticipato in volata lo svizzero Fabio Christen (Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Slovenia 2025, Rui Oliveira declassato, a Fabio Christen tappa e maglia

In questa notizia si parla di: Tappa Giro Slovenia Oliveira

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Giro di Slovenia 2025, Rui Oliveira declassato: prima da prof rimandata, Fabio Christen fa tappa e maglia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Secondo msn.com

Giro di Slovenia 2025: Rui Oliveira vince la seconda tappa, Fabio Christen è il nuovo leader - La seconda frazione del Giro di Slovenia 2025 doveva essere una tappa interlocutoria ma si è rivelata fondamentale per la classifica generale. Sull'arrivo ... Lo riporta oasport.it

SLOVENIA. RUI OLIVEIRA CENTRA IL PRIMO SUCCESSO DA PROF, CHRISTEN E' IL NUOVO LEADER - di Benjamin Le Goff È andata a segno la fuga nella seconda tappa del Giro della Slovenia, la Velejne - Rogaska Slatina di 162, 7 km. A circa 20 chilometri dalla conclusione - dopo diverse azioni ... Scrive tuttobiciweb.it

Tour of Slovenia 2021 » STAGE 5 HIGHLIGHTS