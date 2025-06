Giro del Delfinato 2025 | la startlist e chi parteciperà Tornano Pogacar e Vingegaard

Il Giro del Delfinato 2025 promette scintille con la startlist stellare, tra cui il ritorno di Pogacar e Vingegaard. Questa corsa in terra francese è l’anticipazione perfetta per il Tour de France, con i protagonisti pronti a sfidarsi in un vero e proprio countdown verso le grandi battaglie estive. Ma chi saranno gli altri attori di questa spettacolare passerella? Scopriamo insieme tutti i favoriti e le sorprese di questa edizione imperdibile.

Neanche il tempo di mettere da parte il Giro d'Italia che si inizia a guardare già al Tour de France. L'antipasto migliore per la Grande Boucle è ovviamente il Giro del Delfinato: al via tutti i migliori al mondo, andiamo a scoprire come sarà formata la startlist per la manifestazione transalpina. Tornano in gara Tadej Pogacar, campione del mondo, e Jonas Vingegaard: torneremo a vedere lo scontro diretto che sarà solamente un aperitivo in vista del Tour. Occhio anche a Remco Evenepoel che tra i due litiganti proverà ad inserirsi. Nomi da seguire anche quelli di Enric Mas, Carlos Rodriguez e Mattias Skjelmose.

