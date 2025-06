Giovedì 5 Giugno 2025 Almanacco Accadde Oggi Santo del giorno

Benvenuti all'appuntamento odierno con l'Almanacco del 5 giugno 2025, un viaggio tra storia, eventi e santi che hanno segnato questa data. Oggi ricorderemo momenti importanti come l'eroismo dei militari italiani a Nassiriya nel 2006 e celebraremo il santo del giorno. Scopriamo insieme le storie e gli avvenimenti che rendono unico questo giorno nel passato e nel presente.

L'Almanacco del 5 Giugno 2025. Il Santo di oggi e gli avvenimenti. Oggi nel 2006 in un'esplosione alle 21:35 (19:35 in Italia) a Nassiriya, in Iraq, muore il caporal maggiore dell'esercito Alessandro Pibiri della Brigata meccanizzata "Sassari" e restano feriti altri quattro militari italiani, uno dei quali in maniera grave (Attentati di N??iriya)

