Giovanni Brusca libero il poliziotto che lo arrestò | Per noi una pugnalata al cuore

La recente notizia della liberazione di Giovanni Brusca, l’uomo responsabile della strage di via D’Amelio, ha scosso le coscienze di chi ha perso un caro in quella tragedia. Per i familiari e gli agenti coinvolti, questa decisione rappresenta un colpo pesante, un’amara realtà che si aggiunge al dolore già insopportabile. La giustizia può aver fatto il suo corso, ma il cuore continua a soffrire. Per loro, questa vicenda resterà sempre un’ingiustizia irrisolta.

(Adnkronos) – "Brusca è libero, a noi familiari resta l'ergastolo del dolore". Luciano Traina, ispettore della Polizia in pensione e fratello di Claudio, l'agente della scorta di Paolo Borsellino ucciso nella strage di via D'Amelio insieme al giudice, è amareggiato. Un lungo sospiro, poi lo sfogo. "Giuridicamente non possiamo dire nulla, ma umanamente questa cosa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giovanni Brusca libero, il poliziotto che lo arrestò: “Per noi una pugnalata al cuore”

