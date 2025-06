Giovanni Brusca libero il dolore del poliziotto che lo arrestò | Una pugnalata

Giovanni Brusca, ex boss mafioso noto per la sua brutalità, è tornato in libertà dopo 25 anni di detenzione, scatenando reazioni intense e contrapposte. Tra chi esprime esasperazione e chi rivolge un pensiero di dolore, spicca la memoria di Luciano Traina, ex ispettore di polizia e fratello di Claudio Traina, vittima della strage di via D’Amelio. Traina ricorda con lucidità e sofferenza il momento dell’arresto, un episodio che segna ancora profondamente tutte le parti coinvolte.

Giovanni Brusca, ex boss mafioso noto per la sua brutale attività criminale, è tornato in libertà dopo aver scontato 25 anni di carcere. La sua scarcerazione ha suscitato forti reazioni, in particolare da parte di Luciano Traina, ex ispettore di polizia e fratello di Claudio Traina, agente della scorta di Paolo Borsellino ucciso nella strage di via D'Amelio. Traina ricorda il momento dell'arresto. Luciano Traina ha ricordato il momento dell'arresto di Brusca nel maggio 1996, quando partecipò al blitz che portò alla cattura del boss mafioso in una villetta vicino ad Agrigento. Ha descritto Brusca come un uomo apparentemente insignificante, ma responsabile di crimini atroci, tra cui l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell'acido.

