Giovanni Brusca libero dopo 29 anni finita la libertà vigilata | chi è il boss con 150 omicidi sulla coscienza

Dopo 29 lunghi anni, Giovanni Brusca torna in libertà, lasciando alle spalle la libertà vigilata. Considerato uno dei boss più sanguinari con oltre 150 omicidi sulla coscienza, Brusca è tristemente ricordato per aver azionato il telecomando che causò la strage di Capaci nel 1992, portando via il giudice Falcone. La sua scarcerazione solleva molte domande sul sistema penitenziario e sulla giustizia in Italia.

Giovanni Brusca libero: azionò il telecomando della strage di Capaci in cui morì Falcone - Giovanni Brusca, il noto criminale coinvolto nella strage di Capaci e responsabile di aver azionato il telecomando che portò alla morte di Giovanni Falcone, è ora libero dopo quattro anni di libertà vigilata.

