Giovanni Brusca l' ex boss di Cosa Nostra è libero | fu responsabile della morte di Falcone La sorella | Dolore e amarezza ma è la legge di Giovanni Alfredo Morvillo | resta criminale

Dopo aver scontato oltre venticinque anni di carcere, Giovanni Brusca, noto come il crudele "boia di Capaci", torna libero. La sua storia è un doloroso frammento di quegli anni bui della mafia italiana, segnati da dolore e amarezza per le vittime e le loro famiglie, tra cui quella di Giovanni Falcone e Alfredo Morvillo. Ma come si inserisce questa decisione nella complessa lotta contro la criminalità organizzata?

Dopo 25 anni di carcere e quattro di sorveglianza, uno dei boss più sanguinari di Cosa Nostra, Giovanni Brusca, è definitivamente libero. Il boia di Capaci, il capomafia che azionò il telecomando della strage di Capaci in cui morì Falcone, è ora libero. La sorella di Falcone: «Dolore e amarezza, ma è la legge di Giovanni». Alfredo Morvillo: resta criminale

