Giovanni Brusca, noto come “il boia di Capaci”, ha recentemente riacquisito la libertà dopo aver concluso la misura di sorveglianza. La legge italiana prevede norme specifiche per i collaboratori di giustizia, figure chiave nella lotta contro la criminalità organizzata, che spesso possono beneficiare di percorsi di reinserimento e tutela. Ma quali sono realmente i diritti e i limiti imposti a chi decide di collaborare con la giustizia? Scopriamolo insieme.

Giovanni Brusca, soprannominato “il boia di Capaci” e “lo scannacristiani”, è tornato completamente libero dopo che il 31 maggio 2025 è terminata la misura della libertà vigilata di quattro anni impostagli dalla magistratura di sorveglianza. Questo rappresenta l’ultimo vincolo giudiziario per uno dei più spietati protagonisti della stagione stragista di Cosa Nostra. Brusca ha legato il suo nome alla strage di Capaci. Fu lui ad azionare il telecomando che innescò l’esplosione del 23 maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Giovanni Brusca è libero: cosa prevede la legge per i collaboratori di giustizia?

