Giovanni Brusca è di nuovo libero dopo 25 anni | amarezza da parte della famiglia Falcone

La notizia della rilascio di Giovanni Brusca, dopo 25 anni di detenzione, scuote l’Italia e riaccende il dolore delle famiglie delle vittime. L’ex mafioso, arrestato nel 1996, oggi torna libero, lasciando un’amara sensazione di ingiustizia e delusione tra i familiari di figure come Giovanni Falcone. Una vicenda che solleva ancora una volta il tema della giustizia e della memoria in un Paese che non dimentica.

Giovanni Brusca venne arrestato il 20 maggio 1996 in contrada Cannatello, frazione balneare del comune di Agrigento. Oggi è stato liberato tra la delusione e l'amarezza dei familiari delle vittime.

Giovanni Brusca libero: azionò il telecomando della strage di Capaci in cui morì Falcone - Giovanni Brusca, il noto criminale coinvolto nella strage di Capaci e responsabile di aver azionato il telecomando che portò alla morte di Giovanni Falcone, è ora libero dopo quattro anni di libertà vigilata.

