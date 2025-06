Giovanni Brusca è definitivamente libero | fu lui ad azionare il telecomando della strage di Capaci in cui morì il giudice Falcone

Giovanni Brusca, il boss di Cosa Nostra responsabile dell’attentato di Capaci e della tragica morte del giudice Falcone, è ora ufficialmente libero. Dopo aver trascorso un periodo in libertà vigilata, i quattro anni imposti dalla magistratura si sono conclusi, aprendo un nuovo capitolo nella sua vita. Un episodio che riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla lotta alla criminalità organizzata. La questione rimane aperta e complessa, lasciando spazio a molte riflessioni.

Giovanni Brusca, il boss di Cosa Nostra che azionò il telecomando che il 23 maggio del 1992 innescò l'esplosione della strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, è un uomo definitivamente libero. Brusca, infatti, dal 2021 era in libertà vigilata: a fine maggio sono trascorsi i 4 anni di libertà vigilata impostigli dalla magistratura di sorveglianza. Il boss di San Giuseppe Jato, che in tutto ha scontato 25 anni di carcere, continuerà a vivere lontano dalla Sicilia sotto falsa identità e resterà sottoposto al programma di protezione.