Giovanni Brusca chi è il boia di Capaci che decise l’omicidio del piccolo Di Matteo

Giovanni Brusca, noto come “u verru” per la sua ferocia, è uno dei criminali più inquietanti della mafia siciliana. Ex capo del mandamento di San Giuseppe Jato e strettamente legato a Totò Riina, Brusca è stato protagonista di alcune delle pagine più nere di Cosa Nostra. La sua storia, segnata da violenza e tradimenti, si intreccia con eventi come l’omicidio del piccolo Matteo. Ma chi è esattamente Giovanni Brusca e quale ruolo ha avuto in questa terribile vicenda?

In dialetto siciliano Giovanni Brusca era soprannominato “u verru”, il porco, per la sua ferocia. Sessantasette anni, è stato per oltre un decennio a capo del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. Uno dei superboss dei Corleonesi, vicino a Totò Riina, considerato uno dei boss stragisti. Arrestato nel 1996, diventa collaboratore di giustizia contribuendo alla fine della stagione dei Corleonesi a capo di Cosa nostra. Brusca e il soprannome ‘u verru’. © Archivio LaPresse 22-05-1996 Palermo, Italia Interni Nella foto: l’arresto di GIOVANNI BRUSCA Brusca ha partecipato all’omicidio del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo nel 1977, ha preparato l’autobomba che ha ucciso nel 1983 il giudice Rocco Chinnici e la sua scorta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giovanni Brusca, chi è il boia di Capaci che decise l’omicidio del piccolo Di Matteo

