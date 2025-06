Giovani ubriachi risse e locali chiusi La legge dell' epoca fascista che sta spegnendo le discoteche di Roma

Nella Roma di oggi, il fermento delle notti si scontra con vecchi e nuovi problemi: giovani ubriachi, risse e locali chiusi. La legge dell’epoca fascista sembra aver lasciato un segno profondo, alimentando un clima di tensione che minaccia la vitalità della movida cittadina. Tra controlli e sfide, il mondo della notte si trova a dover rinascere, riscrivendo le regole per ritrovare il suo spirito originale. È giunto il momento di riflettere su come proteggere e valorizzare questo patrimonio culturale.

Giovani che arrivano nei locali già ubriachi, risse, buttafuori che cacciano i clienti più esagitati. Ma anche discoteche piene oltre il limite consentito e, nonostante i controlli, anche il passamano di droga. Il mondo della notte è anche questo e c'è un articolo del testo unico delle leggi di.

