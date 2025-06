Giovani Ossessioni Tv8 | trama e finale spiegazione del film 2020

Sei pronto a scoprire tutto su "Giovani Ossessioni" di Tv8, il thriller del 2020 diretto da Robert Malenfant? Questa coinvolgente pellicola ci porta nel mondo di Audrey Collier, una studentessa universitaria che affronta un cambiamento inaspettato della sua vita proprio quando la sua serenità sembra conquistata. Tra segreti, tensioni e un finale che lascia senza fiato, scopriamo insieme la trama e il vero significato dietro questa intrigante storia.

Giovani Ossessioni film Tv8. Giovani Ossessioni film Tv8 del 2020 è diretto da Robert Malenfant. Una studentessa universitaria cambia i suoi piani futuri dopo essere rimasta incinta, ma dovrà vedersela con il suo fidanzato, ostinato nell'ottenere ciò che vuole. La pellicola riprende il genere di Ossessionato da te. La protagonista Audrey Collier è interpretata da Taylor Blackwell, già vista nell'altro thriller di Lifetime "Morire e poi ancora". Giovani Ossessioni trama completa. La liceale Audrey si ritrova incinta del suo ragazzo Sam, che insiste per il matrimonio e una famiglia. Ma quando Audrey fa progetti per il futuro senza di lui, Sam e sua madre Casey decidono di prendere in mano la situazione.