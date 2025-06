Giovani imprenditori si raccontano

storie di sfide e successi, ispirando le nuove generazioni a credere nel proprio talento e nelle proprie idee. Un’occasione unica per scoprire come il coraggio e la passione possano trasformare sogni in realtà , alimentando il futuro imprenditoriale del nostro territorio. Lasciatevi coinvolgere da queste voci giovani e vibranti, che dimostrano che il cambiamento parte proprio da chi ha il coraggio di osare.

"Il coraggio di essere giovani imprenditori" è il titolo dell’incontro che si terrĂ oggi alle 18 al Giardino Banci Buonamici a Prato. E’ organizzato da organizzato nell’ambito del Festival Seminare Idee da Confartigianato Imprese Prato e Cna Toscana Centro. Il talk vedrĂ la partecipazione di giovani imprenditrici e imprenditori under 40 attivi in vari settori – dal teatro al turismo, dall’agroalimentare alla comunicazione – che condivideranno esperienze, sfide e visioni legate al loro percorso nel mondo dell’impresa. Interverranno Christian Pergola, presidente Giovani Confartigianato Imprese Prato e Gianmarco Barluzzi, presidente Giovani Imprenditori Cna Toscana Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovani imprenditori si raccontano

Altri articoli sullo stesso argomento

Next Gi, start up competition ai Cantieri: "Palermo cresce grazie ai giovani imprenditori" - A Palermo, nei Cantieri culturali alla Zisa, si è svolta la "Next Gi, start up competition", un evento che celebra l'innovazione e l'impegno dei giovani imprenditori siciliani.

Segui queste discussioni su X

Il Gruppo dei giovani imprenditori di Federalimentare ha avuto l'opportunitĂ di visitare due eccellenze aziendali del sistema federativo nel cuore del vicentino. Durante questa esperienza, la Delegazione ha potuto osservare da vicino la passione e la dedizion Tweet live su X

Hub giovani imprenditori, al via oggi l’iniziativa per accompagnare ragazze e ragazzi under 35 nella creazione di nuove imprese a Palermo, Monreale e Belmonte Mezzagno. Presentazione oggi ai Cantieri Culturali alla Zisa https://ift.tt/DrKuXtT Tweet live su X

I tre consigli ai giovani imprenditori italiani: Marco Palladino di Mashape