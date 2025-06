Giovani e crisi il convegno per comprendere il disagio e costruire il futuro

Giovani e crisi: un tema cruciale per il nostro futuro. A Roma, nella Sala Consiglio del 1° Municipio, si è tenuto un convegno dedicato a comprendere il disagio giovanile e a trovare insieme soluzioni efficaci. Tra i protagonisti, figure di spicco come il Sottosegretario Paola Frassinetti e il Sen. Domenico Gramazio hanno condiviso idee e strategie. È fondamentale continuare questo dialogo per costruire un domani più stabile e speranzoso.

Si è svolto a Roma nella Sala Consiglio del 1 Municipio un convegno sul tema: "Giovani e crisi: comprendere il disagio per costruire il futuro". Nella foto si riconoscono il Sottosegretario di stato all'istruzione Paola Frassinetti, il Sen. Domenico Gramazio, l'avv. Carlo Scala dell'associazione La Vecchia Colle Oppio, la prof.ssa Silvia Anelli. Era presente, tra i numerosi e qualificati partecipanti, l'on. Marco Bertucci, consigliere regionale del Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Giovani e crisi", il convegno per comprendere il disagio e costruire il futuro

