Giovani e ConCittadini Figure storiche femminili raccontate dagli studenti

Una mattinata di profonda emozione e significato ha animato ieri mattina il Teatro Cavallerizza, dove il liceo artistico Chierici ha messo in scena il culmine del progetto regionale per ConCittadini (Assemblea legislativa Emilia Romagna): " Donne che hanno costruito la Storia di Reggio Emilia ". Non una semplice iniziativa didattica, ma un percorso innovativo che ha visto 120 studenti diventare investigatori, narratori, dando voce ad altrettante figure femminili, che hanno plasmato il territorio reggiano. Guidati con passione dai docenti Mariagiuseppina Bo, referente del progetto, che ha coordinato le classi IIIE, IVE e IVB, Maria Rita Chiefari (IG) e Danilo Villa (IVD), i ragazzi si sono immersi nella storia e nel presente, partendo da Matilde di Canossa per arrivare a Marwa Mahamoud, assessora all'educazione del Comune di Reggio.

