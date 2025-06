Giostra del Saracino 2025 al via l’acquisto dei biglietti | Click Giostra Day mercoledì 11 giugno

Preparati a vivere un’emozione unica con la Giostra del Saracino 2025! Manca poco all’attesissima 147esima edizione, in programma sabato 21 giugno alle ore 21.30. Per garantirti un posto, non perdere il “Click Giostra Day” mercoledì 11 giugno, dalle 15.00 alle 15.30, quando sarà possibile prenotare online i biglietti in anticipo. Affrettati, l’emozione ti aspetta—prenota subito il tuo biglietto e vivi la tradizione!

In vista della 147esima edizione della Giostra del Saracino, in programma sabato 21 giugno alle ore 21.30, il Comune di Arezzo comunica le modalità ufficiali di vendita dei biglietti. Il primo passaggio per assicurarsi un posto sarà il “Click Giostra Day”, in programma mercoledì 11 giugno, dalle 15.00 alle 15.30 (o fino a esaurimento delle richieste). Sarà possibile compilare un form online per prenotare il diritto all’acquisto dei biglietti. Ogni utente potrà richiedere un massimo di 4 tagliandi.? Link diretto al form?? Attenzione: non saranno accettate deleghe. Il ritiro dei biglietti dovrà essere effettuato personalmente da chi ha effettuato la prenotazione, presentando un documento d’identità. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Giostra del Saracino 2025, al via l’acquisto dei biglietti: Click Giostra Day mercoledì 11 giugno

Leggi anche questi approfondimenti

"A squola di sfilata". La comunicazione nella Giostra del Saracino - Lunedì 19 maggio, il Teatro Vasariano ospiterà "A squola di sfilata", un evento dedicato alla Giostra del Saracino, organizzato dal quartiere di Porta Crucifera in collaborazione con il Comune di Arezzo.

Segui queste discussioni su X

#Francobollo dedicato alla rievocazione storica della Giostra del Saracino di Arezzo, appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del patrimonio culturale italiano”. @ipzs @mimit_gov Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: https://filatelia.poste.it Partecipa alla discussione

Al #MIMIT cerimonia di presentazione di 8 #francobolli dedicati alle #rievocazionistoriche: Palii di Siena, Asti, Legnano, dei Normanni di Piazza Armerina, del Golfo della Spezia Giostra del Saracino di Arezzo, della Quintana di Foligno, della Quintana Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Arezzo. Una pittoresca festa italiana: Giostra del Saracino